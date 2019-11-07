В Самаре полдня не будут пускать транспорт на улицу Пионерскую

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-07T15:17:24+03:00

Для движения закроют участок от улицы Алексея Толстого до улицы Куйбышева Фото: Архив "КП"

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В Самаре вновь перекроют дороги. На этот раз движение ограничат из-за торжественного мероприятия, посвященного Дню полиции. Запрет на движение введут на улице Пионерской.

- В пятницу, 8 ноября, с 7:00 до 12:00 движение транспорта по улице Пионерской будет ограничено на участке от улицы Алексея Толстого до улицы Куйбышева, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

На время перекрытия дороги несколько автобусов пустят в объезд. Свою схему движения изменят маршруты №№ 11, 24, 37, 47, 48д, 48к, 61, 80, 92, 205, 295. Автобусы № 80, 205 и 295 будут ездить в объезд в обоих направлениях, автобусы № 11, 61, 48д, 48к, 92 — в прямом направлении, а автобусы № 24, 37, 47, 11, 61 — в обратном направлении.

Временная схема движения общественного транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU