2019-11-07T15:49:40+03:00
Спорт

Самарский футболист крымской «Таврии» попал в больницу после стычки с соперником в подтрибунном помещении

Экс-игрок молодежки "Крыльев" Ильдар Шабаев получил удар головой от игрока «Севастополя» Евгения Прокопенко и ударился затылком об арматуру
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Шабаев - уроженец Куйбышева и воспитанник самарского футбола.Шабаев - уроженец Куйбышева и воспитанник самарского футбола.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарский футболист Ильдар Шабаев, который сейчас выступает за «Таврию», после матча Премьер-лиги Крыма против «Севастополя» попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Травму спортсмен получил после стычки с футболистом соперников Евгением Прокопенко в подтрибунном помещении, сообщает «КП-Крым».

- В первом тайме игрок севастопольской команды сцепился с Шабаевым. За это арбитр удалил Прокопенко с поля, но разборки на этом не закончились. Уже в перерыве Евгений Прокопенко снова сошелся в рукопашной с защитником «Таврии». Под трибунами стадиона севастопольский форвард ударил Шабаева головой в лицо. От удара защитник «Таврии» потерял равновесие, стал падать и ударился затылком об арматуру, - рассказывают крымские журналисты.

Сейчас Ильдар Шабаев в одной из больниц Симферополя. По информации crimea.kp.ru, представители ФК «Севастополь» убедили врача написать на карте защитника «Таврии», что тот получил легкие травмы. Судьбу Евгения Прокопенко будут решать на заседании КДК Крымского футбольного союза. Игрока «Севастополя» могут дисквалифицировать до конца сезона.

Напомним, Шабаев - уроженец Куйбышева и воспитанник самарского футбола. Он выступал за молодежные «Крылья Советов», однако за основу так и не дебютировал. В послужном списке защитника числятся в том числе «Ростов», «Мордовия», «Зенит-2», «Енисей» и «Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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