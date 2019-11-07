2019-11-07T15:31:29+03:00
Общество

В Самаре на несколько дней закроют движение трамваев по улице Ташкентской

Составы пустят по скорректированным маршрутам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Трамваи не будут ходить на участке от Барбошиной поляны до 15 микрорайонаТрамваи не будут ходить на участке от Барбошиной поляны до 15 микрорайонаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре трамваи несколько дней не будут ездить по улице Ташкентской. Проезд закроют на участке от Барбошиной поляны до 15 микрорайона. Об этом в твиттере сообщили представители МП «Трамвайно-Троллейбусное управление».

- Движение трамваев по улице Ташкентской будет закрыто с 20:00 8 ноября до 4:55 11 ноября. На это время трамваи будут курсировать по измененным схемам, - отметили в ТТУ.

Так, трамвай № 22 будет ходить от Барбошиной поляны до улицы Красноармейской, трамвай № 24 — от Костромского переулка до 15 микрорайона, трамвай № 25 — от БТЭЦ до 15 микрорайона, трамвай № 11 — от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора», а трамвай № 12 — от Барбошиной поляны до Юнгородка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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