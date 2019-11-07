2019-11-07T15:58:58+03:00
Общество

В Самаре на улице Ново-Садовой в районе «Современника» в 2021 году начнут строить путепровод

Разработка проекта уже завершена
Анастасия ФИЛАТОВА
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Эстакада расположится от ДК "Современник" до ТЦ "Апельсин"Эстакада расположится от ДК "Современник" до ТЦ "Апельсин"Фото: Яндекс.Карты
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В Самаре закончили разработку проектной документации для строительства путепровода на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Новый транспортный объект хотят разместить на участке от ДК «Современник» до ТЦ «Апельсин». Об этом в четверг, 7 ноября, на круглом столе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» сообщил министр транспорта региона Иван Пивкин.

- Проект прошел экспертизу. Мы рассчитываем объявить торги на объект в конце 2020 года, - отметил чиновник.

По словам Ивана Пивкина, представители минтранса уже сделали все необходимые замеры, а также провели встречу с местными жителями. Чиновники отмечают, что размещение путепровода на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии соответствует всем требованиям, в том числе и экологическим. Строительство эстакады должно начаться в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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