2019-11-07T16:09:43+03:00
Спорт

«Лада» подписала вратаря из альметьевского «Нефтяника» Сергея Коробова

Контракт рассчитан до конца сезона
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В прошлом сезоне голкипер защищал ворота «Северстали» в КХЛ. Фото: ХК «Северсталь».В прошлом сезоне голкипер защищал ворота «Северстали» в КХЛ. Фото: ХК «Северсталь».
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб «Лада» подписал до конца сезона 23-летнего вратаря Сергея Коробова. До этого голкипер защищал ворота альметьевского «Нефтяника», сообщает пресс-служба «автозаводцев».

- В сезоне 2019/20 Коробов сыграл в 1 матче за «Нефтяник» из Альметьевска, заработав коэффициент надежности 3.44 и отразив 82,4% бросков по своим воротам, - уточнили в «Ладе».

Первую половину прошлого сезона Коробов провел в «Ижстали», где в 22 матчах отразил 90,5% бросков. Закончил сезон голкипер в «Северстали», которая выступает в КХЛ, где вышел на лед в трех матчах и отразил 94% бросков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улучшения в честь юбилея: АвтоВАЗ обновит линию сборки Lada Granta
В Самаре депутат, который мог подкупать экс-главу Фонда капремонта, предстанет перед судом
«Имитировал приступ эпилепсии»: в Самаре при получении взятки задержали налоговика
Появились фото с места убийства пенсионера у детского сада в Самаре
В Самаре в Крутых Ключах открыли мемориальную доску имени героя России Виталия Жалнина
От улицы Казачьей до границы Самары построят новую дорогу с путепроводом
Роспотребнадзор начал проверку аквапарка "Виктория"
В Самаре на улице Ново-Садовой в районе «Современника» в 2021 году начнут строить путепровод
В Самаре на несколько дней закроют движение трамваев по улице Ташкентской
Самарский футболист крымской «Таврии» попал в больницу после стычки с соперником в подтрибунном помещении
В Самаре полдня не будут пускать транспорт на улицу Пионерскую
Глава Самары поручила дорожникам не затягивать сроки ремонта Заводского шоссе
У подъезда на проспекте Кирова в Самаре нашли труп зарезанного мужчины
В Самарской области рабочий сорвался с крыши пятиэтажного дома
В Самаре женщина зарезала свою подругу и вынесла ее труп на мороз
В Новокуйбышевске уголовница украла у пенсионерки 117 тысяч рублей, подменив купюрами банка приколов
Кот-пилот, пегас и Зигзаг из «Утиных историй»: в ЦСК ВВС выбирают маскот