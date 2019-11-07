«Лада» подписала вратаря из альметьевского «Нефтяника» Сергея Коробова

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-07T16:09:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккейный клуб «Лада» подписал до конца сезона 23-летнего вратаря Сергея Коробова. До этого голкипер защищал ворота альметьевского «Нефтяника», сообщает пресс-служба «автозаводцев».

- В сезоне 2019/20 Коробов сыграл в 1 матче за «Нефтяник» из Альметьевска, заработав коэффициент надежности 3.44 и отразив 82,4% бросков по своим воротам, - уточнили в «Ладе».

Первую половину прошлого сезона Коробов провел в «Ижстали», где в 22 матчах отразил 90,5% бросков. Закончил сезон голкипер в «Северстали», которая выступает в КХЛ, где вышел на лед в трех матчах и отразил 94% бросков.

ИСТОЧНИК KP.RU