2019-11-07T16:38:33+03:00
Общество

В Самаре в Крутых Ключах открыли мемориальную доску имени героя России Виталия Жалнина

Торжественное открытие прошло 7 ноября
Роман АБРАМСКИЙ
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В связи с 75-летием Великой Победы планируется провести открытие памятных объектов на улицах имени Золотухина, Василевского, Якушева и Волкова.В связи с 75-летием Великой Победы планируется провести открытие памятных объектов на улицах имени Золотухина, Василевского, Якушева и Волкова.
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В Крутых Ключах в Самаре в четверг, 7 ноября, прошло торжественное открытие мемориальной доски в честь героя России Виталия Жалнина. Виталий родился в Куйбышеве, в 1943 году окончил Рузаевскую школу младших авиаспециалистов и отправился на фронт, где был стрелком-радистом на самолете.

- В качестве стрелка-радиста Виталий Жалнин летал с пилотом Александром Гургенидзе. Гвардии сержант Жалнин представлялся к званию Героя Советского Союза, а в 1996 удостоен звания Героя Российской Федерации. Жители района гордятся тем, что улицы носят название героев, - рассказала председатель Совета ветеранов Крутых Ключей Марина Макарова.

В качестве стрелка-радиста Виталий Жалнин во время Великой Отечественной войны летал с пилотом Александром Гургенидзе.

В качестве стрелка-радиста Виталий Жалнин во время Великой Отечественной войны летал с пилотом Александром Гургенидзе.

Это не первая мемориальная доска в микрорайоне. Они уже есть на бульваре Финютина и улице Устинова, а в будущем должны появиться на всех улицах Крутых Ключей.

- Это уже добрая традиция и напоминание поколениям. В будущем на всех улицах Героев появятся мемориальные доски. В связи с 75-летием Великой Победы планируется провести открытие памятных объектов на улицах имени Золотухина, Василевского, Якушева и Волкова, - отметили в пресс-службе «Кошелев-проекта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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