Появились фото с места убийства пенсионера у детского сада в Самаре
Самарские следователи продолжают разбираться в жестком убийстве мужчины на улице Гастелло. Как стало известно "КП-Самара", погибшим оказался 73-летний Владимир Т. Его труп обнаружили между трансформаторной будкой и детским садом 31 октября.
- Мужчина погиб от колото-резаного ранения шеи. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин, проживающих неподалеку от места происшествия. Сейчас с ними работают следователи, - рассказал корреспонденту "Комсомолки" собственный источник.
Отметим, что обвинения до сих никому не предъявлены. Как сообщали в СУ СК по региону, официально подозреваемых в деле нет. Возможная причина расправы - уличный конфликт, но отрабатываются и другие версии.
На месте гибели мужчины до сих пор следы кровиФото: из личного архива
Сейчас расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU