2019-11-07T16:44:37+03:00
Происшествия

Появились фото с места убийства пенсионера у детского сада в Самаре

На причастность к преступлению проверяли двух мужчин, но пока обвинения никому не предъявлены
Михаил ГОРЮНОВ
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Погибшим оказался 73-летний пенсионерПогибшим оказался 73-летний пенсионерФото: соцсети
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Самарские следователи продолжают разбираться в жестком убийстве мужчины на улице Гастелло. Как стало известно "КП-Самара", погибшим оказался 73-летний Владимир Т. Его труп обнаружили между трансформаторной будкой и детским садом 31 октября.

- Мужчина погиб от колото-резаного ранения шеи. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин, проживающих неподалеку от места происшествия. Сейчас с ними работают следователи, - рассказал корреспонденту "Комсомолки" собственный источник.

Отметим, что обвинения до сих никому не предъявлены. Как сообщали в СУ СК по региону, официально подозреваемых в деле нет. Возможная причина расправы - уличный конфликт, но отрабатываются и другие версии.

На месте гибели мужчины до сих пор следы крови Фото: из личного архива

На месте гибели мужчины до сих пор следы кровиФото: из личного архива

Сейчас расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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