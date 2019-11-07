2019-11-07T18:49:27+03:00
Авто

Улучшения в честь юбилея: АвтоВАЗ обновит линию сборки Lada Granta

Как в этом году завод отмечает 15 лет с начала сборки первых седанов Lada Kalina «АвтоВАЗ»
Евгения ВАСИНА
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Ждем улучшения качестваЖдем улучшения качестваФото: Архив "КП"
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Для оптимизации технологического процесса и экономии АвтоВАЗ планирует модернизировать производственную линию, где собирают Lada Granta. Линия сборки Lada Kalina была открыта 18 ноября 2004 года. За 15 дет с нее сошло порядка 1,6 млн автомобилей - два поколения Lada Kalina и новая Granta.

- Проект модернизации нацелен на повышение эффективности и улучшение логистики производства. Также необходимо освободить действующие конвейеры от технологического оборудования и провести подготовку линии сборки под выпуск будущих моделей, которые сегодня разрабатываются на АВТОВАЗе», — отметил глава производства автомобилей на платформе Kalina\Granta Сергей Радченко

Отдельные участки конвейера обновляют уже с начала года. В рамках обновления уже демонтированы две сборочные линии интерьеров, вместо них появились участки киттинга, снизилось количество погрузчиков, а подача комплектующих стала максимально синхронизированной. Общая длина конвейера снизилась почти на 560 метров. Поток машин уменьшился. Благодаря модернизации, предприятие в этом году сэкономит порядка 19 млн рублей, - сообщает порта Новости Тольятти со ссылкой на газету «Волжский автостроитель».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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