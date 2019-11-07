В Тольятти внушительных размеров собака не подпустила врачей к умирающему хозяину

СЕГОДНЯ 20:00 2019-11-07T20:00:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти мужчина, жалующийся на боль в сердце, не дождался помощи врачей из-за собственной собаки. Как сообщил директор МБУ «Центр гражданской защиты г. о. Тольятти» Андрей Дербенев, когда сотрудники «скорой» приехали на вызов общую дверь в тамбур на две квартиры им открыла соседка, а вот в коридоре их встретила агрессивно настроенная собака внушительных размеров. Сам хозяин квартиры на обращение врачей не откликался.

- Собака была не рада гостям и встала «на охрану» жилья. В итоге, звонок в 911, приезд спасателей, блокирование собаки в другой комнате, - рассказал спаситель.

На все эти операции ушло драгоценное время. К сожалению, мужчину спасти не удалось.

- Пропускайте на дорогах спецслужбы 03, 02, 01, 911, аварийку и т.д. Вам не дано знать, что и где произошло, но поверьте - это не просто так спецслужбы катаются по дорогам. Еще один важный момент хозяевам собак - ваши питомцы могут повлиять на вашу судьбу. Вызывая себе или своим родственникам экипаж спецслужб, закройте собаку в другой комнате, - обратился к людям Андрей Дербенев.

ИСТОЧНИК KP.RU