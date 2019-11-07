2019-11-07T21:14:33+03:00
Общество

Бросились в ледяную реку без раздумий! В Самарской области четырех мальчишек наградят "За спасение жизни"

Медали ребята получат благодаря федеральному проекту "Дети-герои"
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Уже девятнадцать ребят получили наградыУже девятнадцать ребят получили награды
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Четверо самарских школьников получат медали "За спасение жизни". Их вручат ребятам на Уроке мужества, который пройдет 8 ноября в одной из школ Самары. Награда достанется сызранцу Антону Косыреву, который летом на пляже Лазаревского района спас тонущего мальчика. Мама ребенка сильно кричала, но на нее обратил внимание только Антон, который доплыл до ребенка, взял его за руку и помог добраться до берега.

Еще три медали получат школьники из Пестравского района. Их вообще искали почти год. Ребята в 2017 году во время рыбалки увидели, как женщина упала в реку с перекидного моста. Они не растерялись и бросились на помощь матери семерых детей.

Героев нашли благодаря всероссийскому гражданско-патриотическому проекту "Дети - герои". Его инициатором выступил Совет Федерации РФ, среди организаторов - "Российский союз спасателей". Его цель - собирать и распространять информацию о ребятах, которые совершают поступки, связанные с преодолением чрезвычайной ситуации и могут послужить примером другим. Всего за 2019 год награды получили 19 ребят. В Самарской школе рекордное количество медалистов - целых четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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