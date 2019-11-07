Мария Захарова собирается спеть и станцевать в сельском ДК Самарской области

СЕГОДНЯ 21:17 2019-11-07T21:17:37+03:00

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В четверг, 7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова побывала в Самаре и стала гостем эфира на телеканале ГТРК «Самара». В наш город ее привел Парад Памяти, ведь его ежегодно посещают послы и консулы иностранных государств.

Как сообщают журналисты ГТРК «Самара», во время эфира зашла речь о ее предшествующем визите в Самарскую область. В дни Чемпионата мира по футболу Мария Захарова побывала в селе Степная Шентала, Кошкинского района. В этом населенном пункте жил ее дед по отцовской линии. Жители села попросили Захарову помочь в ремонте местного клуба. С тех пор представитель МИД России лично курирует проект восстановления ДК.

- Не буду раскрывать все секреты, но всё в детальной проработке. Поэтому, клубу быть. Быть восстановленному и красивому. И как только его восстановят, обещаю приехать. И, думаю, не одна приеду. Ещё там споём и станцуем, - заявила Мария Захарова в телестудии.

ИСТОЧНИК KP.RU