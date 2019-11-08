2019-11-08T08:13:35+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске подросток решил покататься на машине родителей и влетел в опору ЛЭП

Молодой человек взял автомобиль без разрешения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Парень не справился с управлением и попал в ДТППарень не справился с управлением и попал в ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Ночью 7 ноября В Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Там 15-летний подросток взял без разрешения машину родителей и влетел в опору ЛЭП.

- В 1:50 15-летний молодой человек, управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на газон и врезался в опору ЛЭП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося подросток получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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