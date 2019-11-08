В Новокуйбышевске подросток решил покататься на машине родителей и влетел в опору ЛЭП
Молодой человек взял автомобиль без разрешения
Парень не справился с управлением и попал в ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Ночью 7 ноября В Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Там 15-летний подросток взял без разрешения машину родителей и влетел в опору ЛЭП.
- В 1:50 15-летний молодой человек, управляя автомобилем Mitsubishi Grandis, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на газон и врезался в опору ЛЭП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося подросток получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU