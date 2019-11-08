Баскетбольная «Самара» обыграла «Университет-Югру» и продлила победную серию

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-08T08:32:33+03:00

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В четверг, 7 ноября, в Сургуте прошел очередной матч Суперлиги по баскетболу. Встречались «Самара» и местный «Университет-Югра». Самарцы в этой игре оказались удачливее. Они обыграли хозяев площадки со счетом 98:93.

Самарская команда повела в счете с самого начала матча. Отличились Максим Дыбовский и Максим Лавников. Первый период самарцы завершили с отрывом в 7 очков - 27:20. Во втором периоде баскетболисты «Самары» также вели в счете - 26:25, а вот в третьей десятиминутке немного сдали позиции - 19:20. В заключительном периоде инициатива перешла к «Университету-Югре». За три минуты до конца основного времени самарцы уступали со счетом 82:83. Однако они все же смогли повернуть ход игры в свою пользу.

Отметим, что «Самара» в этом сезоне Суперлиги еще ни разу не проигрывала. Команда единственная, кто в этом турнире идет без поражений. Как сообщает пресс-служба клуба, следующий матч команда проведет 13 ноября в рамках Кубка России. В 1/8 финала она сыграет в Уфе с «Уфимцем».

ИСТОЧНИК KP.RU