2019-11-08T09:01:04+03:00
Спорт

Женская баскетбольная «Самара» в двух матчах обыграла «Спартак-2»

Девушки только недавно дебютировали в Суперлиге-2, но уже являются одним из лидеров турнира
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Женская баскетбольная «Самара», которая в минувшие выходные дебютировала в Суперлиге-2, продолжает одерживать победы. 6 и 7 ноября она встречалась со «Спартаком-2» из подмосковного Ногинска. В первом матче самарчанки уверенно обыграли противниц со счетом 74:46, а вот во втором команды показали почти равный результат. Однако удача вновь оказалась на стороне «Самары» и она выиграла матч со счетом 66:60.

- Результатом мы довольны. Перед выездной серией нам нужно восстановиться и залечить небольшие травмы. Нам остается бороться, терпеть и идти дальше, - отметил главный тренер самарской команды Виктор Курильчук.

Самарчанки уже отыграли четыре матча и в каждом они одержали победу. Это позволило им получить статус одного из лидеров Суперлиги-2. Как сообщает пресс-служба клуба, следующие матчи команда проведет на выезде — 16-17 ноября она сыграет в Ростове с «Шахтами», а 20-21 — в Пензе с «Юностью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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