2019-11-08T09:26:21+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» дома не смогла обыграть «Химик»

Тольяттинцы уступили гостям со счетом 4:6
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В четверг, 7 ноября, в ледовом дворце «Лада-Арена» в Тольятти прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местная «Лада» и «Химик» из Воскресенска. К сожалению, волжанам не удалось обыграть гостей. Они уступили со счетом 4:6.

Счет в матче открыли игроки «Химика». На 20 минуте ворота Александра Скрынника поразил Егор Круженков. Через 5 минут преимущество гостей удвоил Илья Давыдов. Тольяттинцы же начали забивать голы только во второй половине второго периода. На 34 минуте шайбу в ворота гостей забросил Андрей Белозеров. Через 20 секунд его успех повторил Антон Капотов. Еще один гол на 40 минуте забил Никита Кротиков. Тольяттинцы ненадолго вырвались вперед, но под конец периода счет сравнял Круженков. В третьем периоде «Лада» забила только один гол. Отличился Филипп Толузаков. А вот гости забросили сразу три шайбы. В итоге победа досталась «Химику».

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет в субботу, 9 ноября. Она сыграет в Автограде против «Хумо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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