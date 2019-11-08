Аномальное для ноября тепло побило температурные рекорды в Самарской области

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-08T09:56:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Аномальное тепло, которое пришло в Самарскую область на этой неделе, установило новый рекорд. В четверг, 7 ноября, в регионе был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Превышение многолетних значений было зафиксировано в нескольких населенных пунктах: в Самаре, Аглосе, Сызрани, Новодевичье, Тольятти и Серноводске.

- Самая высокая температура воздуха 7 ноября была зафиксирована в Сызрани. Она составила 16,1°С. Отклонение от предыдущего максимума, который был установлен в 2013 году, - 4°С, - сообщили в Приволжском УГМС.

На втором месте по температуре воздуха оказалось село Новодевичье. Там она поднялась до 15,6°С. Это на 1,8°С выше, чем в 2013 году. Третье место досталось Аглосу, где вчера воздух прогрелся до 14,7°С. Там был побит рекорд 29-летней давности. В Самаре максимальная температура воздуха составила 14,3°С, в Тольятти 14,3°С, а в Серноводске 13,1°С. Во всех этих трех населенных пунктах был перекрыт показатель 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU