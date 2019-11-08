ХК ЦСК ВВС дома победил «Звезду» в матче ВХЛ — 5:3
В четверг, 7 ноября, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным ЦСК ВВС и московской «Звездой». Победа досталась «летчикам». Они обыграли гостей со счетом 5:3.
Счет в матче открыли самарцы. На пятой минуте шайбу в ворота противника отправил Волгин. На 13 минуте его успех повторил Ананьин. Во втором периоде «летчики» продолжили набирать очки. Вновь отличился Волгин, а также забил Гареев. После этого ЦСК ВВС пропустил одну шайбу. В третьем периоде самарцы немного сбавили обороты, позволив гостям два раза поразить свои ворота. Точку в матче поставил игрок ЦСК ВВС Волгин. Он забил свою третью в этой игре шайбу на 59:22.
Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч «летчики» проведут в субботу, 9 ноября, в Самаре. Им предстоит сыграть с «Химиком» из Воскресенска.
ИСТОЧНИК KP.RU