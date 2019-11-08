Не делали вовремя ремонт: в Самаре на три месяца закрыли кондитерскую
В Самаре прикрыли одну из кондитерских в Кировском районе. Там выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В помещении вовремя не делали ремонт.
- В ходе проверки выяснилось, что на предприятии вовремя не проводился косметический ремонт, есть множественные дефекты на потолке, стенах и на полу. Суд принял решение приостановить деятельность кондитерской на 90 суток для устранения нарушений, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Приставы возбудили соответствующее исполнительное производство. Они выехали на место и опечатали двери, ведущие в кондитерскую.
ИСТОЧНИК KP.RU