Не делали вовремя ремонт: в Самаре на три месяца закрыли кондитерскую

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-08T10:36:54+03:00

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В Самаре прикрыли одну из кондитерских в Кировском районе. Там выявили нарушение санитарно-эпидемиологических требований. В помещении вовремя не делали ремонт.

- В ходе проверки выяснилось, что на предприятии вовремя не проводился косметический ремонт, есть множественные дефекты на потолке, стенах и на полу. Суд принял решение приостановить деятельность кондитерской на 90 суток для устранения нарушений, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы возбудили соответствующее исполнительное производство. Они выехали на место и опечатали двери, ведущие в кондитерскую.

ИСТОЧНИК KP.RU