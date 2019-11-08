2019-11-08T10:54:17+03:00
Общество

Творческий подход: как на Куйбышевском НПЗ "растят" кадры

В канун Дня молодежи молодые специалисты КНПЗ рассказали о возможностях, которые им дает предприятие
Анна ФЕДОРОВА
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Алексей Ларин уверен: на заводе можно реализоваться не только в производстве. Фото: АО "КНПЗ"Алексей Ларин уверен: на заводе можно реализоваться не только в производстве. Фото: АО "КНПЗ"
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Молодые специалисты, первые три года работающие на заводе, не только постигают технологические процессы. Они участвуют в научно-технических конференциях, ведут волонтерскую деятельность, участвуют в корпоративных спартакиадах и творческих фестивалях. Завод дает им возможности для всестороннего развития,потому что в компании понимают: качественно решать производственные задачи могут лишь счастливые люди и многогранные личности.

Ведущий энергетик отдела по повышению оперативной эффективности Алексей Ларин свою новую должность получил меньше месяца назад, а начинал трудовой путь после окончания СамГТУ машинистом паровых турбин на заводской ТЭЦ. Три года заводской жизни были насыщенными: молодой специалист успел дважды победить в заводской научно-технической конференции, в которой молодежь предприятия представляет свои новаторские разработки. Но мысли Алексея занимает не только развитие производства. Технический характер работы не мешает парню заниматься творчеством самому и увлекать им других. Например, недавно энергетик стал соорганизатором поэтического вечера в заводском санатории-профилактории – Алексей Ларин с другими авторами читал свои стихи. Он же участвовал в организации заводского интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?».

- На нашем заводе очень много творческой молодежи – это можно увидеть на корпоративном фестивале «Роснефть зажигает звезды», - говорит Алексей Ларин. – Ребята развиваются, не движутся «по рельсам». Недавно меня торжественно «проводили» из Совета молодых специалистов, ведь этот статус присваивается новичкам на три года. Но это не повод прекращать «внеурочную» деятельность. Она ведь нужна не для галочки, а для души!

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