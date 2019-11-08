Со следующей недели закроется речная переправа между Самарой и Ширяево
Теплоходы перестанут ходить по этому направлению до следующей весны
Вместе с пристанью в Ширяево закроется и остановка "Поляна Фрунзе"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области постепенно закрываются речные переправы через Волгу. Несколько остановочных пунктов уже перестали работать, остальные завершат свою работу до конца ноября. К примеру, со следующей недели перестанут ходить суда до Ширяево и Поляны Фрунзе.
- Остановочные пункты Ширяево и Поляна имени Фрунзе закроются в следующий понедельник, 11 ноября, - сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
Последними перестанут работать пристани Проран и Причал № 1. Их закроют в конце ноября — 25 числа.
ИСТОЧНИК KP.RU