2019-11-08T11:34:21+03:00
Общество

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного дождя и мокрого снега

Жителям региона советуют переждать непогоду дома
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Погода в Самаре и области начнет портиться вечером 8 ноябряПогода в Самаре и области начнет портиться вечером 8 ноябряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. В регионе объявили желтый уровень опасности из-за надвигающихся дождя и мокрого снега.

- Во второй половине дня 8 ноября с сохранением ночью 9 ноября в большинстве районов Самарской области и в Самаре ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега — 15-49 мм, - сообщили в Приволжском УГМС.

Самарцам советуют по возможности не выходить из зданий. Если непогода застанет на улице, то сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона спрятаться в подземных переходах или в подъездах. Не стоит ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями. Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах и не лихачить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарские таможенники нашли на рынке в Оренбурге более 400 кг карантинных груш
Сотрудника администрации Октябрьского района Самары, пойманного на взятках, заподозрили еще и в мошенничестве
Лидер группы «Звери» приехал в Сызрань и пошел искать ледовый дворец
В Самаре на пересечении Арцыбушевской и Гончарова запретили остановку транспорта
Депутаты думы Самары предложили губернатору увеличить в 2020 году тарифы на ЖКХ на 6,8%
В Самарской области пенсионер на Renault «уложил» на бок УАЗ «Патрит»
В Самаре на неделю запретят парковаться на улице Советской Армии
Опыт Самарской области по мониторингу показателей нацпроектов могут начать использовать по всей стране
В Самаре закончили ремонт стелы и обелиска в память погибшим в годы Великой Отечественной войны
Самарский блогер Дмитрий Бегун может выйти из колонии по УДО
В Похвистнево мужчина прятал в надворных постройках мешок с 1,4 кг марихуаны
Со следующей недели закроется речная переправа между Самарой и Ширяево
Двое сызранцев избили на ж/д путях мужчину и оставили его без одежды
Творческий подход: как на Куйбышевском НПЗ "растят" кадры
Не делали вовремя ремонт: в Самаре на три месяца закрыли кондитерскую
ХК ЦСК ВВС дома победил «Звезду» в матче ВХЛ — 5:3
Аномальное для ноября тепло побило температурные рекорды в Самарской области
Хоккейная «Лада» дома не смогла обыграть «Химик»
Женская баскетбольная «Самара» в двух матчах обыграла «Спартак-2»
В Самарской области Volkswagen влетел в бок ВАЗ-2114: водитель отечественной легковушки погиб
Баскетбольная «Самара» обыграла «Университет-Югру» и продлила победную серию
В Новокуйбышевске подросток решил покататься на машине родителей и влетел в опору ЛЭП
В Самарской области ожидается дождь, местами мокрый снег
Мария Захарова собирается спеть и станцевать в сельском ДК Самарской области
Бросились в ледяную реку без раздумий! В Самарской области четырех мальчишек наградят "За спасение жизни"
У вас крыша и там и тут протекает: Общественники Самарской области проверили состояние кровли и пришли в ужас