В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного дождя и мокрого снега

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-08T11:34:21+03:00

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МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. В регионе объявили желтый уровень опасности из-за надвигающихся дождя и мокрого снега.

- Во второй половине дня 8 ноября с сохранением ночью 9 ноября в большинстве районов Самарской области и в Самаре ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега — 15-49 мм, - сообщили в Приволжском УГМС.

Самарцам советуют по возможности не выходить из зданий. Если непогода застанет на улице, то сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона спрятаться в подземных переходах или в подъездах. Не стоит ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, недостроями. Автомобилистов призывают быть внимательнее на дорогах и не лихачить.

ИСТОЧНИК KP.RU