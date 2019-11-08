В Похвистнево мужчина прятал в надворных постройках мешок с 1,4 кг марихуаны
В Похвистнево полицейские задержали 38-летнего местного жителя. Мужчину, который ранее был судим за незаконный оборот наркотиков, заподозрили в том, что он устроил у себя дома наркопритон.
- В ходе проверки полученной информации полицейские наведались домой к мужчине. При осмотре надворных построек: бани, летней кухни и гаража — они нашли мешок с марихуаной общей массой более 1,4 кг, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
На жителя Похвистнево завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Сейчас мужчина находится под стражей. Если его вина будет доказана, до он может отправиться за решетку на срок до 10 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU