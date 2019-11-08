2019-11-08T12:44:56+03:00
Общество

В Самаре закончили ремонт стелы и обелиска в память погибшим в годы Великой Отечественной войны

Мемориальный комплекс привели в порядок к празднованию в 2020 году 75-летия победы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре завершили капитальный ремонт стелы и обелиска в память погибшим в годы Великой Отечественной войны. Напомним, мемориальный комплекс находится в сквере имени Н.Д. Кузнецова в поселке Управленческий. В пятницу, 8 ноября, состоялось его торжественное открытие.

- Ремонт стелы и обелиска приурочен к празднованию в 2020 году 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Жители проявили инициативу и составили проект ремонта мемориала, который удалось реализовать благодаря губернаторскому проекту «СОдействие» при участии районных предприятий и Совета Ветеранов, - отметил глава Красноглинского района Вячеслав Коновалов.

Мемориальный комплекс был установлен в поселке в 1975 году к 30-летию победы Куйбышевским моторным заводом, ныне это ПАО «Кузнецов». В ходе ремонта там уложили новое покрытие, привели в порядок лестничный сход и постамент, а также обновили надписи «Будьте достойны тех, кто сражался за Победу 1941-1945» и барельеф ордена Победа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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