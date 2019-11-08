Осторожнее за рулем: в Самарской области из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

СЕГОДНЯ 20:31 2019-11-08T20:31:49+03:00

Из-за тумана видимость на самарских дорогах будет до 500 метров Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Самарской области продолжает портиться погода. К дождю, который усилился к вечеру в пятницу, 8 ноября, присоединятся туман и мокрый снег. По прогнозам синоптиков, осадки будут идти весь вечер и всю ночь.

- В регионе объявлен желтый уровень опасности. Вечером 8 ноября с сохранением ночью и утром 9 ноября в южной половине Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее, а в северной части — мокрый снег, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей региона быть осторожнее и внимательнее на улицах. Воителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию движения — ночью местами на дорогах возможна гололедица.

Отметим, что днем в субботу, 9 ноября, существенных осадков не предвидится, но заметно похолодает. Температура воздуха опустится до -1...+4 °C. В ночь на воскресенье и понедельник возможны туман и гололедица. В дневные часы серьезных осадков синоптики не прогнозируют.

ИСТОЧНИК KP.RU