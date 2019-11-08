2019-11-08T21:06:19+03:00
Общество

В Самаре Деды Морозы и клоуны устроят забег по набережной

Бегуны в необычных образах соберутся, чтобы помочь детдомовцам получить новогодние подарки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Необычный забег пройдет 1 декабря в районе бассейна ЦСКА ВВСНеобычный забег пройдет 1 декабря в районе бассейна ЦСКА ВВСФото: Сергей КУРОЧКИН
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В Самаре на набережной пройдет необычный благотворительный забег. Принять участие в нем смогут все желающие, правда, придется сделать это в образе Деда Мороза или клоуна.

- Целью благотворительной акции «Дед ЗаБег» станут новогодние и рождественские подарки для воспитанников одного из детских домов Самары и поддержка клоунов, которые дарят хорошее настроение детям, находящимся в больнице, - рассказали представители фонда «Вера», который организовывает забег.

Мероприятие пройдет 1 декабря в 12:00 на набережной реки Волги в районе бассейна ЦСКА ВВС. Чтобы принять участие в забеге, нужно зарегистрироваться и внести вступительный взнос. Подробнее об этом можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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