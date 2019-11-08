В Кинеле машинист проехал на запрещающий сигнал светофора и перевел электровозом стрелку

СЕГОДНЯ 21:55 2019-11-08T21:56:44+03:00

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Транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП, которое произошло в ночь на пятницу, 8 ноября, на железнодорожной станции Кинель. Там машинист электровоза самовольно переключил стрелку.

- Установлено, что 45-летний машинист электровоза при выполнении маневровых работ примерно в 2:00 проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошел взрез стрелки, которая отвечает за перевод поездов с одного пути на другой, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Отметим, что взрез стрелки означает ее принудительный перевод колесами подвижного состава. Незапланированный перевод стрелки может привести к серьезным последствиям, однако на этот раз опасности удалось избежать. Как отмечают в надзорном ведомстве, в результате случившегося никто не пострадал, схода электровоза с путей не было, также происшествие не остановило движение других составов.

ИСТОЧНИК KP.RU