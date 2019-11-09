Сначала денег дайте! Жители Самарской области рассказали министерству, почему не готовы рожать
В Самаре министерство социально-демографической политики решило поинтересоваться у жителей региона, почему они не готовы рожать. Конечно, вопрос задают тем, кто еще не успел обзавестись потомством. В ведомстве уточнили, что на изучение факторов, влияющих на рождаемость, их подтолкнула сложившаяся демографическая ситуация.
Жители откликнулись на призыв и поделились своим мнением. Большинство отметили, что решились бы на рождение ребенка, если бы у мужа-жены был достойный уровень зарплаты. На втором месте вариант про собственное жилье. На съемных квартирах и в коммуналках самарцы рожать не хотят и их можно понять. Еще 11% опрошенных хотели бы, чтобы государство раскошелилось и увеличило размер пособий на детей. А вот отсутствие супруга мешает только 8% опрошенных.
Правда, пока назвать выборку репрезентативной сложно. В опросе пока приняли участие 131 человек. Но в комментариях под ним горожане уже более четко обозначают свою позицию.
- Просим 1000 сертификатов в год, как было ранее! Спокойные семьи(которые не думают как тянуть ипотеку и тд) - большая рождаемость! - выражает, например, свое мнение Ксения Морозова.
А что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях
ИСТОЧНИК KP.RU