2019-11-09T09:46:15+03:00
Общество

Дмитрий Азаров поставил перед "Единой Россией" в Самарской области важные задачи

Партия должна помогать реализовывать нацпроекты
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Дмитрий Азаров поставил задачи перед "Единой Россией"Дмитрий Азаров поставил задачи перед "Единой Россией"
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, которого на конференции реготделения "Единой России" избрали секретарем регполитсовета, обозначил задачи, которые стоят перед партией в Самарской области. Он напомнил, что сегодня мощным результатом решения проблем стали нацпроекты, инициированные президентом РФ.

- Они призваны изменить жизнь людей. И не в далекой перспективе, а сейчас, сегодня, чтобы каждый видел эти позитивные перемены воочию. И наши партийцы должны стать мотором и олицетворением этих изменений, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что приоритетными для самарских единороссов направлениями работы должны стать повышение доступности медицинской помощи, и прежде всего в сельских территориях, новые места в детсадах, строительство школ, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, поддержка молодых семей, благоустройство дворов и общественных пространств, дальнейшее совершенствование дорожно-уличной сети.

Решению этих задач должны способствовать партийные проекты, цели которых совпадают с нацпроектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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