Дмитрий Азаров поставил перед "Единой Россией" в Самарской области важные задачи
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, которого на конференции реготделения "Единой России" избрали секретарем регполитсовета, обозначил задачи, которые стоят перед партией в Самарской области. Он напомнил, что сегодня мощным результатом решения проблем стали нацпроекты, инициированные президентом РФ.
- Они призваны изменить жизнь людей. И не в далекой перспективе, а сейчас, сегодня, чтобы каждый видел эти позитивные перемены воочию. И наши партийцы должны стать мотором и олицетворением этих изменений, - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Он отметил, что приоритетными для самарских единороссов направлениями работы должны стать повышение доступности медицинской помощи, и прежде всего в сельских территориях, новые места в детсадах, строительство школ, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, поддержка молодых семей, благоустройство дворов и общественных пространств, дальнейшее совершенствование дорожно-уличной сети.
Решению этих задач должны способствовать партийные проекты, цели которых совпадают с нацпроектами.
ИСТОЧНИК KP.RU