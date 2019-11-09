2019-11-09T10:12:06+03:00
Общество

Одним Лениным больше: в Самарской области поставили новый памятник вождю коммунизма

Раньше скульптуры наоборот убирали с постаментов, а вот теперь в поселке Новоспасский появился собственный Ильич
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Раньше Лениных сносили, а теперь снова ставят на пьедестал. Фото: Михаил МатвеевРаньше Лениных сносили, а теперь снова ставят на пьедестал. Фото: Михаил Матвеев
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Интересные события происходят на просторах Самарской области. В поселке Новоспасский Приволжского района, например, в канун 102-й годовщины Октябрьской революции открыли памятник Владимиру Ильичу Ленину. По словам самарского депутата облдумы от КПРФ Михаил Матвеева, раньше такого памятника в поселке не было. Теперь же бронзовый вождь мирового пролетариата возвышается в центре. Рука его не направлена вперед, а прижата к сердцу.

В реготделении КПРФ объяснили, что решение - поставить Ленина на постамент в своем поселке - приняли жители. Памятник им подарили коммунисты, местная администрация нашла средства на постамент. А площадку вокруг благоустроили местные активисты. Конечно, вместе с жителями открывали новый памятник и сами коммунисты. Депутат Алексей Лескин обратился ко всем с напутствием и пожелал, чтобы скульптура была всем маяком:

- Пусть памятник Ленину будет маяком для всех думающих граждан и воплощенным укором для чиновников, любящих поживиться за народный счет!

В следующем году поселок Новоспасский отпразднует юбилей. Ему исполнится 45 лет.

Кстати, самый известный Ленин в Самаре стоит на площади Революции. До 1917 года там стоял памятник Александру II. Огромная скульптура вождя появилась на постаменте в 1927 году.

В сентябре лик вождя мирового пролетариата нашли на территории бывшего ЗИМА. Самарцы просили сохранить стелу.

А самарец Александр Жуков собрал коллекцию памятников Владимиру Ильичу, которые уже стерли с лица города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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