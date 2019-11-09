Под Самарой водитель Хендай протаранил Нексию и отправил пассажира авто на тот свет

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-09T11:42:16+03:00

В ДТП пострадал один человек, и еще один погиб

В ДТП погиб мужчина из Дэу НЕксии, водитель этого же авто пострадал

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Под Самарой в это утро случилось страшное ДТП. На 35 километре трассы, ведущей из Новокуйбышевска в Чапаевск столкнулись два автомобиля. Хендай под управлением водителя 1984 года рождения следовал в сторону Чапаевска. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением, вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с ДЭУ Нексия.

- Это случилось в 6.50 утра. За рулем ДЭУ сидел 44-летний водитель. Он в столкновении пострадал, а вот его пассажир к сожалению скончался, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас в деталях ДТП разбираются полицейские, им предстоит выяснить, что же случилось.

Очевидцы говорят, что один из автомобилей улетел в кювет. На месте работали спасатели и медики.

Полицейские просят водителей быть осторожнее на дорогах в непростых погодных условиях и уважать друг друга.

Машины столкнулись под Чапаевском .

ИСТОЧНИК KP.RU