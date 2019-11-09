Под Самарой водитель Хендай протаранил Нексию и отправил пассажира авто на тот свет
Под Самарой в это утро случилось страшное ДТП. На 35 километре трассы, ведущей из Новокуйбышевска в Чапаевск столкнулись два автомобиля. Хендай под управлением водителя 1984 года рождения следовал в сторону Чапаевска. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением, вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с ДЭУ Нексия.
- Это случилось в 6.50 утра. За рулем ДЭУ сидел 44-летний водитель. Он в столкновении пострадал, а вот его пассажир к сожалению скончался, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Сейчас в деталях ДТП разбираются полицейские, им предстоит выяснить, что же случилось.
Очевидцы говорят, что один из автомобилей улетел в кювет. На месте работали спасатели и медики.
Полицейские просят водителей быть осторожнее на дорогах в непростых погодных условиях и уважать друг друга.
Машины столкнулись под Чапаевском .
ИСТОЧНИК KP.RU