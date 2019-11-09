"Ни с кем он самарцев не сравнивал": зрительница рассказала, что произошло на концерте Билана в Крокус Холле

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-09T12:11:40+03:00

По словам девушки слова "Вы лучше, чем Самара" на сто процентов вырваны из концерта и ничего обидного Билан не говорил

Изменить размер текста: A A

Диму Билана снова обвиняют в презрении к Самаре. Теперь СМИ растиражировали фразу "Вы лучше, чем Самара", которую певец якобы сказал на концерте в Крокус Холле. Диме сразу припомнили неудачный концерт на Дне города в Самаре, за который он потом извинился бесплатным выступлением и подарками детям. Журналисты сделали вывод, что певец продолжает неуважительно относиться к самарцам.

Журналисту КП-Самара удалось пообщаться с самарчанкой Ириной, которая теперь живет в Москве. Девушка сама была на концерте Билана и осталась в восторге. Ни о какой обиде зрителей она не слышала. И считает, что фразу про Самару Билан сказал в шутку.

- Это был супер концерт, он очень вложился в него, хорошо спел, вживую. Были потрясающие номера, когда он исполнил легендарные песни, например, "Я тебя отвоюю", когда он вышел на сцену с "Землянами". Зрители были в восторге. И в конце программы была шутка, даже не очень запомнившаяся. Там было что-то про свадьбы, праздники и вот там прозвучала эта фраза про Самару, но не в таком виде, как она представлена сейчас в СМИ. Видео ни у кого нет этого момента, зато говорят все очень уверенно про оскорбление, а это не так, - рассказала журналисту "КП-Самара" Ирина.

Девушка считает, что после неудачи в Самаре Дима Билан поступил как настоящий Артист. Он нашел силы, чтобы признать свою ошибку. И сейчас ей бы хотелось, чтобы родной город перестали связывать с этими скандалами, потому что сейчас в некрасивом свете предстает уже областная столица, которая как будто выискивает поводы для конфликта. Хотя, стоит отметить, что от Самары никак не отстанут именно федеральные развлекательные СМИ. Сами же самарцы после второго концерта признавались, что Билана простили и ситуацию уже забыли.

Сам же певец не случайно постоянно вспоминает Самару: он отмечал уже, что получил здесь хороший урок, который заставил его о многом задуматься.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больше не хулиган: Дима Билан сказал "спасибо" Самаре за колоссальный урок

Рассказываем, как Дима Билан извинялся перед самарцами на площади Куйбышева 29 сентября(подробности)

Поклонников прибавилось: Дима Билан рассказал, что после концерта в Самаре его стали чаще звать на корпоративы

По его словам, скандал с коньяком даже стоило бы придумать - столько обсуждений он вызвал (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU