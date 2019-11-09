"За ночь кататься научились": Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин стали шестыми на Гран-при в Китае

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-09T12:33:09+03:00

В короткой программе фигуристы получили не слишком много баллов, а вот в произвольной превзошли себя

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Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин стали шестыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае. Ребята выступали под сложнейшую тему из списка Шиндлера. После короткой программы они были только седьмыми и выглядели недовольными своими оценками. Тольяттинские спортсмены всю жизнь тренируются у одного тренера - Олега Судакова, в прошлом году они получили бронзу Чемпионата России.

В произвольной программе дуэт набрал 105,2 балла. По признанию Софьи, это даже лучше, чем они рассчитывали.

- Вчера думали, что так хорошо откатали, а баллы были не очень. Сейчас мне показалось, что проехали похуже, а оценки хорошие, - призналась девушка. А Егор Базин, который на льду вел себя очень уверенно и долго продолжал кланяться зрителям, пошутил: мол, кататься научились за ночь.

- Не знаю, как так получилось, вчера мы должны были получить где-то 97, а вышло вот так, - отметил он.

Золото в танцах на льду получили россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицына. Они набрали 124,51 балл за произвольную программу.

В Тольятти ребят поддерживают родители. КП-Самара общалась с ними после девятого места пары на Чемпионате Европы в Минске.

С. Евдокимова - Е. Базин. Произвольный танец. Shiseido Cup of China. Гран-при по фигурному катанию.Софья Евдокимова и Егор Базин исполнили произвольный танец в рамках четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае. За свой прокат российские фигуристы получили от судей 105,20 балла. По сумме двух соревновательных дней их результат составил 169,27 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU