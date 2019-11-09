"Их сдали пивные бутылки": Майор полиции рассказал, как нашел дерзких похитителей 24 коробок грецких орехов под Самарой

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-09T14:20:29+03:00

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Майор полиции из Самарской области поделился подробностями раскрытия "дела о грецких орехах". Это преступление произошло в Клявлинском районе в 2012 году Местный житель вез в машине 24 коробки с этими полезными продуктами. Машину остановили неизвестные злоумышленники, избили водителя и забрали весь товар.

Это происшествие взбудоражило жителей. Они начали обсуждать, что на территорию района вернулась дерзкая банда, которая теперь не даст покоя людям. Для полиции поимка преступников стала делом чести. Шли обыски, полицейские заходили в гости ко всем ранее судимым жителям. Но найти преступников помогли... пивные бутылки.

Оказалось, что налетчики намусорили на месте происшествия. Поджидая жертву, они пили пиво и курили. На оставшихся бутылках были серийные номера партии. Полиция узнала, где были куплены эти бутылки, наедалась в магазинчик села Бакаево в Оренбургской области. И там вспомнили покупателей.

В итоге воришек задержали, орехи они вернули. Злоумышленников отправили в суд и вынесли им обвинительный приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU