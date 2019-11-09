2019-11-09T16:16:48+03:00
Общество

Год без футбола: за драку на матче "Крылья" - "Рубин" наказали руководителя болельщиков казанского клуба

Его привлекли к административной ответственности после проверки силовиков
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Игра между клубами была не очень интересной, а фанаты решили украсить собой матч-дэйИгра между клубами была не очень интересной, а фанаты решили украсить собой матч-дэй
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За драку на стадионе "Самара Арена" во время матча "Крылья Советов" - "Рубин" наказали руководителя департамента по работе с болельщиками казанского клуба Роберта Гиззатулина. Как сообщает Спорт Бизнес Онлайн, мужчину привлекли к административной ответственности во время судебных разбирательств 8 ноября в Самаре.

Виновных определили сотрудники полиции, которые подняли записи с камер видеонаблюдения, которым оснащен стадион. "КП-Самара" подробно рассказывала о стычке между фанатами на матче и последствиях этого конфликта.

Известно, что сейчас в отношение Гизатуллина составили протокол за нарушение правил поведения зрителей. Он год не сможет посещать футбол, так как попал в черные списки МВД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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