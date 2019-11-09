В Сызрани студент колледжа погиб в ужасной автокатастрофе, его друг - в больнице без руки
Студент сызранского Губернского колледжа Игорь Самойлов утром 9 ноября погиб в страшной аварии в Сызрани. Как сообщает КТВ Луч, ДТП сручилось неподалеку от кафе 999 на трассе. Здесь столкнулись фура Ивеко и Приора. В легковушке сидели сызранские студенты, которые в аварии серьезно пострадали. Игорь погиб на месте, а его друг оказался в больнице - у него оторвало кисть руки.
- Игорь был замечательным парнем, настоящим патриотом, участником объединения Юнармия. За активную гражданскую позицию и участие в военно-патриотических соревнованиях и парадах имел благодарственные письма, - сообщается в группе колледжа, где учился молодой человек.
А вот молодой человек, у которого оторвало кисть руки, сейчас находится в больнице после операции, его состояние стабильно тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU