В Сызрани студент колледжа погиб в ужасной автокатастрофе, его друг - в больнице без руки

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-09T17:01:27+03:00

В ДТП Приоры с фурой пострадали сразу несколько молодых людей, погиб юнармеец и студент Губернского колледжа

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Студент сызранского Губернского колледжа Игорь Самойлов утром 9 ноября погиб в страшной аварии в Сызрани. Как сообщает КТВ Луч, ДТП сручилось неподалеку от кафе 999 на трассе. Здесь столкнулись фура Ивеко и Приора. В легковушке сидели сызранские студенты, которые в аварии серьезно пострадали. Игорь погиб на месте, а его друг оказался в больнице - у него оторвало кисть руки.

- Игорь был замечательным парнем, настоящим патриотом, участником объединения Юнармия. За активную гражданскую позицию и участие в военно-патриотических соревнованиях и парадах имел благодарственные письма, - сообщается в группе колледжа, где учился молодой человек.

А вот молодой человек, у которого оторвало кисть руки, сейчас находится в больнице после операции, его состояние стабильно тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU