2019-11-09T19:00:48+03:00
Общество

Койки прямо в коридорах: проверяющие из Минздрава нашли в гериатрической больнице нарушения

Жители не единожды жаловались и на качество пищи, и на то, что больных размещают в коридорах
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В коридорах гериатрической больницы действительно нашли пациентовВ коридорах гериатрической больницы действительно нашли пациентов
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В Самаре представители министерства здравоохранения побывали в гериатрической больнице на ул. Степана Разина, 32. На это медучреждение неоднократно жаловались жители и в ведомстве решили проверить, что же здесь происходит. В день визита првоеряющие нашли в коридорах 35 коек, на которых были размещены больные, поступившие в плановом и в экстренном порядке. Здесь же, вне палат, они проходят лечение.

- Администрация учреждения не взаимодействует с первичным звеном и министерством, чтобы организовать маршрутизацию пациентов. Это недопустимо! - возмутились в министерстве. И пообещали, что теперь лично возьмутся за то, чтобы улучшить условия для представителей серебрянного возраста, которым приходится обращаться в больницу.

Вот только жители скептично восприняли данное решение. Они вопрошают, куда же будут направлять пожилых клиентов. Мол, теперь просто будут говорить, что в гериатрической мест нет?

- Может просто надо строить новые больницы или расширять существующие. Как бы хуже после таких проверок не стало, - беспокоятся жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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