Койки прямо в коридорах: проверяющие из Минздрава нашли в гериатрической больнице нарушения
В Самаре представители министерства здравоохранения побывали в гериатрической больнице на ул. Степана Разина, 32. На это медучреждение неоднократно жаловались жители и в ведомстве решили проверить, что же здесь происходит. В день визита првоеряющие нашли в коридорах 35 коек, на которых были размещены больные, поступившие в плановом и в экстренном порядке. Здесь же, вне палат, они проходят лечение.
- Администрация учреждения не взаимодействует с первичным звеном и министерством, чтобы организовать маршрутизацию пациентов. Это недопустимо! - возмутились в министерстве. И пообещали, что теперь лично возьмутся за то, чтобы улучшить условия для представителей серебрянного возраста, которым приходится обращаться в больницу.
Вот только жители скептично восприняли данное решение. Они вопрошают, куда же будут направлять пожилых клиентов. Мол, теперь просто будут говорить, что в гериатрической мест нет?
- Может просто надо строить новые больницы или расширять существующие. Как бы хуже после таких проверок не стало, - беспокоятся жители.
ИСТОЧНИК KP.RU