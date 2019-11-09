2019-11-09T19:20:27+03:00
Спорт

С берегов Волги - на Олимпиаду: В Самаре начались бои за место в сборной России по боксу

Чемпионат России по боксу открылся 9 ноября 2019 года в МТЛ Арене
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Чемпионат уже стартовал в СамареЧемпионат уже стартовал в Самаре
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В субботу 9 ноября прошло торжественное открытие Чемпионата России по боксу среди мужчин. На соревнованиях отберут участников сборной страны, которые уже будут участвовать в квалификации за право поехать на Олимпиаду - 2020.

- Самара вновь принимает соревнования высочайшего уровня. 300 бойцов выйдут на ринг, в том числе те, кто будет защищать честь страны на олимпийских играх в Токио. Я очень рад, что традиции куйбышевской, самарской школы бокса продолжаются и живут. Рад, что имена чемпионов нашей родной земли создают условия, чтобы мы вновь и вновь принимали турнир высочайшего уровня, - отметил, открывая турнир, губернатор Дмитрий Азаров.

В чемпионате участвуют спортсмены из 58 регионов, в том числе и самарцы. Вечером 9 ноября на самарские ринги выйдут два наших земляка. Тяжеловес Алексей Салмин будет боксировать с Владимиром Родионовым из Псковской области, Саид Чалоян проведет поединок с борцом Шахриером Ахмедовым из Новосибирского региона.

Чемпионат продлится неделю. Имена победителей станут известны 16 ноября.

Полное расписание Чемпионата России по боксу на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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