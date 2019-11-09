В Самарской области ищут девушку в толстовке и с серым рюкзаком
В Кинельском районе ищут 16-летнюю девушку в синей толстовке, которая 7 ноября пропала, ушла из дома и не вернулась. Сейчас Елену Кудряшову ищут волонтеры Лизы Алерт. Пропавшая девочка высокая, рост 175 сантиметров, она плотного телосложения, у нее волосы темно-русые, стрижка короткая. Глаза у девушки голубые.
- Подросток был одет в синюю толстовку, серые спортивные брюки, синие кроссовки. При ней был серый рюкзак, - говорится в сообщении.
Девочка находилась в поселке Комсомольский Кинельского района. Всех, кто что-то знает о ней, просят сообщить Елене по т.елефону 89270125870.
ИСТОЧНИК KP.RU