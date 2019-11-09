2019-11-09T21:11:50+03:00
Общество

И что, ему правила нарушать? В Самаре водителя троллейбуса обвиняют, что он не высадил ребенка там, где он просил

В департаменте транспорта выяснили, что остановки на это точке нет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Шестой троллейбус не всегда останавливается там, где хотят пассажирыШестой троллейбус не всегда останавливается там, где хотят пассажиры
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Жительница Самары пожаловалась на водителя шестого троллейбуса, который вечером не сделал остановку на Дарвина и провез его до Волгаря. По словам пассажирки, на улице было темно и слякотно, а ребенку пришлось возвращаться пешком. Но жалующуюся пассажирку не поддержали другие жители города. Они отметили, что в данном месте троллейбус никогда не останавливается. И даже если водителю было жалко ребенка, он не мог нарушить правила.

В ТТУ прокомментировали вопрос отметив, что остановка на Дарвина правилами не предусмотрена. Соответственно, по закону останавливать электрический транспорт вне остановочных пунктов нельзя, это может быть опасным для пассажиров.

В данном случае, мальчика невозможно было высадить посреди дороги, он мог попасть под автомобиль.

А жители Самары посоветовали родителям этого ребенка - да и другим - внимательнее относиться к своим детям. И в темное время самостоятельно встречать их из школы или из кружков, не пуская дело на самотек.

Но и Департаменту транспорта, возможно, нужно оценить необходимость создания еще одного остановочного пункта, если в нем есть потребность у жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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