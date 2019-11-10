2019-11-10T10:23:42+03:00
Происшествия

В Самаре уголовник утащил из супермаркета на Металлурге 29 пачек масла

Подозреваемого по камерам нашли полицейские
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследованием занималась дознаватель Екатерина БербенцеваРасследованием занималась дознаватель Екатерина БербенцеваФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В свой профессиональный праздник полицейские рассказали об интересном случае. 18 августа этого года из супермаркета на проспекте Металлургов мужчина украл аж 29 пачек масла по 200 граммов каждая.

- Он взял покупательскую корзину и прошёл в торговый зал. На выходе он оплатил пакет молока и бутылку лимонада. Его чёрный пакет никто не проверял. Как потом выяснилось, масло покупатель сложил туда, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Вскоре работники магазина обнаружили недостачу и обратились с заявлением в отдел полиции Кировского района. По камерам оперативники установили подозреваемого - 43-летний Дамир Ю., проживающий в соседнем доме и раньше уже неоднократно судимый за кражи.

Расследовала дело дознаватель ОП № 1 Екатерина Бербенцева, папа которой был участковым, а сама она на службе только с декабря 2018 года. Сотрудница выяснила, что в большинстве случаев за свои плохие поступки подозреваемый отделывался только штрафом, условным сроком или закрытием дела за примирением сторон. Возможно, именно такая безнаказанность и толкала его на новые преступления.

В ходе дознания было установлено, что в тот день Дамир вышел из дома - прогуляться по проспекту Металлургов. Денег у него было мало и он решил что-нибудь украсть, чтобы потом продать.

- Он зашёл в ближайший магазин, подошёл к стеллажу с молочной продукцией. Сложил 29 пачек сливочного масла сначала в корзину, а затем переложил в свой пакет. Причём сделал это так, что на камере наблюдения его манипуляции видно не было. Затем взял пакет молока и лимонад, которые положил в корзину, оплатил на кассе и вышел из торговой точки, - объясняют полицейские.

На мини-рынке на площади Мочалова мужчина продал похищенное масло незнакомцу - по 50 рублей за пачку, всего на 1450 рублей. Сейчас материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Свою вину Дамир признает в полном объеме и раскаивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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