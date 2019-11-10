Появилось новое видео о строительстве Фрунзенского моста

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-10T10:59:23+03:00

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Жители Куйбышевского - да и не только - района Самары продолжают ждать официального открытия Фрунзенского моста. Ранее неоднократно сообщалось, что запланировано оно на конец 2019 года.

Между тем власти частенько дают понять, что работы на объекте продолжаются. Строительство на своем авто лично инспектировал губернатор Дмитрий Азаров, а сегодня департамент транспорта в своем твиттере поделился очередным видео с возведения моста.

- Город Самара. Фрунзенский мост — строящийся автомобильный мост в Самаре, будет пересекать одноимённую реку. Мост свяжет два района города — Самарский и Куйбышевский — и соединит улицы Фрунзе и Шоссейную. По мосту планируется пуск троллейбусов, - сказано в описании к ролику.

По кадрам видно, что работы на объекте действительно идут полным ходом.

Samara / Самара. Строительство Фрунзенского моста (Ноябрь 2019).Город Самара. Фру нзенский мост строящийся автомобильный мост в Самаре, будет пересекать одноимённую реку. Мост свяжет два района города Самарский и Куйбышевский и соединит улицы Фрунзе и Шоссейную. По мосту планируется пуск троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU