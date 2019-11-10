2019-11-10T12:11:54+03:00
Происшествия

В Сызрани "Калина" влетела в "Весту" на перекрестке, очевидцы сделали фото

Свидетели происшествия говорят о пострадавших
Михаил ГОРЮНОВ
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Обе машины получили серьезные повреждения ФОТО: КТВ-ЛучОбе машины получили серьезные повреждения ФОТО: КТВ-ЛучФото: другой источник.
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Вчера вечером, 9 ноября, в Сызрани произошло серьезное ДТП. В районе пересечения улиц Интернациональной и Крупской столкнулись "Лада Веста" и "Лада Калина". Все случилось примерно в 19-30.

- "Калина" ехала в сторону Ильинского моста, а "Веста" выезжала на перекресток по улице Крупской. "Веста" получила серьезный удар в бок, - передает "КТВ-Луч" со ссылкой на очевидцев.

Как отмечают свидетели аварии, обе машины в результате случившегося были серьезно повреждены. Также местные жители добавляют, что пострадал пассажир одной из машин. На месте ЧП работали экстренные службы. По факту ДТП сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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