2019-11-10T13:42:39+03:00
Общество

Жительница Самарской области выиграла в "Что? Где? Когда?" 220 тысяч рублей

Наталья Ивашенко из Сызрани поставила знатоков в тупиком своим вопросом про деньги 1919 года
Михаил ГОРЮНОВ
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Наталья Иващенко стала автором лучшего вопроса выпускаНаталья Иващенко стала автором лучшего вопроса выпускаФото: принтскрин видео.
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На днях жительница Самарской области смогла удивить знатоков из игры "Что? Где? Когда?". В выпуске телепередачи от 2 ноября Наталья Иващенко из Сызрани смогла выиграть 220 тысяч рублей.

Женщина решила спросить экспертов, знают ли они, как в России называли купюры в 1000 рублей, выпущенные в 1919 году. С каким городом они были связаны.

Команда Елена Потаниной строила различные версии в ходе обсуждения. Многие отталкивались от местоположения Сызрани и года ее основания, однако эти версии оказались неверными. Неправильным оказался и ответ "Новгород", который озвучили знатоки.

Купюры называли "вавилонки" Дело в том, что на них были надписи на различных языках и поэтому деньги ассоциировались с библейским городом Вавилон.

Своим вопросом Наталья заработала очко для команды телезрителей и 70 тысяч рублей для себя. Более того, по итогам эфира ее вопрос признали лучшим в программе и Иващенко получила еще 150 тысяч рублей от банка ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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