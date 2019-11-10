В самарском аэропорту из-за курящей пассажирки экстренно сел самолет
Нарушительницу, из-за которой произошла вынужденная посадка, отстранили от полета
Теперь нарушительнице грозит штрафФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня рано утром, 10 ноября, в 5-55 в аэропорту Курумоч в Самаре произошла вынужденная посадка самолета. Боинг 738 рейса 324 "Челябинск-Сочи" авиакомпании Победа приземлился из-за пассажира.
- Посадка случилась по причине хулиганства. 31-летняя девушка курила электронные сигареты в туалете. Правилами это запрещено, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Нарушительницу порядка отстранили от полета. Спустя час после приземления - 6-55 по самарскому времени - воздушное судно отправилось дальше.
ИСТОЧНИК KP.RU