2019-11-10T14:13:22+03:00
Общество

В самарском аэропорту из-за курящей пассажирки экстренно сел самолет

Нарушительницу, из-за которой произошла вынужденная посадка, отстранили от полета
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Теперь нарушительнице грозит штрафТеперь нарушительнице грозит штрафФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня рано утром, 10 ноября, в 5-55 в аэропорту Курумоч в Самаре произошла вынужденная посадка самолета. Боинг 738 рейса 324 "Челябинск-Сочи" авиакомпании Победа приземлился из-за пассажира.

- Посадка случилась по причине хулиганства. 31-летняя девушка курила электронные сигареты в туалете. Правилами это запрещено, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Нарушительницу порядка отстранили от полета. Спустя час после приземления - 6-55 по самарскому времени - воздушное судно отправилось дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Самарской области выиграла в "Что? Где? Когда?" 220 тысяч рублей
В Сызрани "Калина" влетела в "Весту" на перекрестке, очевидцы сделали фото
Забыл, что поставили забор: в Самаре водитель "четырнадцатой" протаранил дорожное ограждение
Появилось новое видео о строительстве Фрунзенского моста
В Самаре уголовник утащил из супермаркета на Металлурге 29 пачек масла
В Самаре электричка переехала мужчину в наушниках
И что, ему правила нарушать? В Самаре водителя троллейбуса обвиняют, что он не высадил ребенка там, где тот просил
В Самарской области ищут девушку в толстовке и с серым рюкзаком
С берегов Волги - на Олимпиаду: В Самаре начались бои за место в сборной России по боксу
Койки прямо в коридорах: проверяющие из Минздрава нашли в гериатрической больнице нарушения
В Сызрани студент колледжа погиб в ужасной автокатастрофе, его друг - в больнице без руки
Год без футбола: за драку на матче "Крылья" - "Рубин" наказали руководителя болельщиков казанского клуба
Ушел 7 ноября и больше мы его не видели: в Кинельском районе ищут исчезнувшего мужчину
"Их сдали пивные бутылки": Майор полиции рассказал, как нашел дерзких похитителей 24 коробок грецких орехов под Самарой
Стало известно, сколько будут получать сотрудники "Самара Арены", когда стадион станет областным
"За ночь кататься научились": Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин стали шестыми на Гран-при в Китае
"Ни с кем он самарцев не сравнивал": зрительница рассказала, что произошло на концерте Билана в Крокус Холле
Под Самарой водитель Хендай протаранил Нексию и отправил пассажира авто на тот свет
"Эту боль уже терпеть невозможно!" Самбисту из Тольятти со сломанным позвоночником снова запретили вставать с кровати
Одним Лениным больше: в Самарской области поставили новый памятник вождю коммунизма
Дмитрий Азаров поставил перед "Единой Россией" в Самарской области важные задачи
Сначала денег дайте! Жители Самарской области рассказали министерству, почему не готовы рожать
В Кинеле машинист проехал на запрещающий сигнал светофора и перевел электровозом стрелку
В Самаре Деды Морозы и клоуны устроят забег по набережной
Осторожнее за рулем: в Самарской области из-за тумана ухудшится видимость на дорогах