Здесь ей предложили больше: яркая пресс-секретарь Светлана Щепеткова возвращается в "Сызрань-2003"

СЕГОДНЯ 18:55 2019-11-10T18:55:00+03:00

Светлана работала в Сызрани два с половиной года Фото: соцсети

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Пресс-атташе футбольного клуба "Волга" из Ульяновска Светлана Щепеткова покидает команду. Девушка возвращается в город, который сделал ее известным - в Сызрань. Как сообщает "Улпресса", она устроилась на работу к своему прежнему руководителю в ФК "Сызрань-2003".

Специалист ушла из коллектива по окончании первой половины сезона в зоне "Урал-Приволжлье" ПФЛ. Именно там сейчас обитает "Волга".

- С октября Светлана работала на половину ставки. В "Сызрани-2003" ей предложили более высокую зарплату и лучшие условия труда, - передает издание слова вице-президента клуба Сергея Кузьмина.

Напомним, что девушка начала работу в "Волге" лишь в июне этого года. До этого она трудилась в "Сызрани-2003". "Комсомолка" уже писала про Светлану и ее старую-новую команду.

ИСТОЧНИК KP.RU