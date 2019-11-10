Трамваи вернулись на улицу Ташкентскую, движение открыто в обе стороны

СЕГОДНЯ 19:28 2019-11-10T19:28:32+03:00

Движение на улице было закрыто на несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Проблема с трамваями на улице Ташкентской в Самаре решена. Проезд там, закрытый на несколько дней на участке от Барбошиной поляны до 15 микрорайона, снова доступен.

- Уважаемые пассажиры! 10 ноября в 15-42 открыто движение трамваев по улице Ташкентской от Барбошиной поляны до 15 микрорайона в оба направления. Добро пожаловать на борт! - сообщили радостную весть в своем твиттере представители МП «Трамвайно-Троллейбусное управление».

Напомним, что раньше маршруты №№ 22, 24, 11 и 12 ездили в объезд, поскольку участок Ташкентской был закрыт для проведения строительных работ по установке трамвайного поворота на перекрестке улицы с Московским шоссе. Работы должны были завершиться 11 ноября, но все случилось раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU