2019-11-10T20:29:06+03:00
Происшествия

В Самарской области отечественная легковушка улетела в кювет после ДТП с иномаркой

Машины получили серьезные повреждения
Михаил ГОРЮНОВ
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ФОТО: Маленькая СызраньФОТО: Маленькая Сызрань
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Сегодня, в воскресенье 10 ноября, серьезное ДТП произошло недалеко от села Шигоны. Между селами Кушниково и Пионерский иномарка протаранила отечественную "классику". Легковушка после этого отлетела в кювет.

- По информации других водителей, отечественная машина улетела далеко и получила серьезные повреждения. По всей вероятности, идущая впереди "классика" притормозила или остановилась на обочине перед движущимся сзади кроссовером, когда и получила мощный удар, - сообщает "Маленькая Сызрань".

Информации о пострадавших пока нет. Очевидцы не исключают, что они есть - российский автомобиль сильно искорежило. Впрочем, и кроссоверу досталось. На месте ДТП работали полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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