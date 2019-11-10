В Самарской области отечественная легковушка улетела в кювет после ДТП с иномаркой
Сегодня, в воскресенье 10 ноября, серьезное ДТП произошло недалеко от села Шигоны. Между селами Кушниково и Пионерский иномарка протаранила отечественную "классику". Легковушка после этого отлетела в кювет.
- По информации других водителей, отечественная машина улетела далеко и получила серьезные повреждения. По всей вероятности, идущая впереди "классика" притормозила или остановилась на обочине перед движущимся сзади кроссовером, когда и получила мощный удар, - сообщает "Маленькая Сызрань".
Информации о пострадавших пока нет. Очевидцы не исключают, что они есть - российский автомобиль сильно искорежило. Впрочем, и кроссоверу досталось. На месте ДТП работали полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU