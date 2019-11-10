2019-11-10T21:20:53+03:00
Спорт

"Если бы не удаление, забили бы мяч": тренер "Крыльев Советов" рассказал о поражении от "Спартака"

Войо Чалов отмечает, что все закончилось после второй красной карточки
Михаил ГОРЮНОВ
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Чалов руководил "Крыльями" с бровки уже третий матч подрядЧалов руководил "Крыльями" с бровки уже третий матч подрядФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Исполняющий обязанности главного тренера "Крыльев Советов" - Миодраг Божович пропускал встречу из-за дисквалификации - Войо Чалов рассказал о матче со "Спартаком". Он отметил, что поражение могло быть более крупным. Но и шансы исправить положение на поле имелись.

– В первом тайме мы быстро пропустили. Знали, что "Спартак" начнет агрессивно, но не хватило концентрации. Второй тайм играли так, как можем, и думаю, если бы не красная карточка, забили бы мяч. Потом второе удаление, и все закончилось. Не смогли ничего сделать. Хорошо, что еще не получили 2-3 мяча, - отметил Чалов на послематчевой пресс-конференции.

Наставник добавил, что команда впервые играла в три центральных защитника. Схему он назвал хорошей, но она разрушилась, когда самарцы пропустили быстрый гол от Понсе. Напомним, что в минувшем поединке были удалены двое игроков "КС" - Мияйлович и Карпов. "Спартак" выиграл 2-0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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