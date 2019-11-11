2019-11-11T08:13:53+03:00
Спорт

Из самарского ХК ЦСК ВВС ушли два игрока

Команду покинули нападающий и защитник
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС произошли изменения. Команду покинули два игрока: 29-летний нападающий Максим Ахметзянов и 22-летний защитник Рузаль Хакимзянов.

- Договорные отношения с хоккеистами прекращены по обоюдному согласию сторон. Клуб благодарит спортсменов за работу и желает им удачного продолжения карьеры, - сообщили в пресс-службе ЦСК ВВС.

Отметим, что Максим Ахметзянов и Рузаль Хакимзянов — воспитанники Казани. Они дебютировали в самарском хоккейном клубе в 2019 году. Максим Ахметзянов провел за самарскую команду 15 матчей, а Рузаль Хакимзянов — 5. Голами они не отметились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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