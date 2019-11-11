Из самарского ХК ЦСК ВВС ушли два игрока
В составе самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС произошли изменения. Команду покинули два игрока: 29-летний нападающий Максим Ахметзянов и 22-летний защитник Рузаль Хакимзянов.
- Договорные отношения с хоккеистами прекращены по обоюдному согласию сторон. Клуб благодарит спортсменов за работу и желает им удачного продолжения карьеры, - сообщили в пресс-службе ЦСК ВВС.
Отметим, что Максим Ахметзянов и Рузаль Хакимзянов — воспитанники Казани. Они дебютировали в самарском хоккейном клубе в 2019 году. Максим Ахметзянов провел за самарскую команду 15 матчей, а Рузаль Хакимзянов — 5. Голами они не отметились.
ИСТОЧНИК KP.RU