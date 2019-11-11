2019-11-11T08:28:51+03:00
Происшествия

В Самаре ветеран ГАИ разъезжал на своем авто пьяным по городу

Полицейские задержали мужчину в микрорайоне Лесная Поляна
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: "Ночной патруль"Фото: "Ночной патруль"Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Вечером в воскресенье, 10 ноября, полицейские задержали в Самаре очередного водителя, который решил сесть пьяным за руль. Мужчина катался в нетрезвом виде по микрорайону Лесная Поляна.

- Сначала по звонку в полицию мужчину за брали сотрудники ППС, чтобы он не уехал на автомобиле. Через час нарушитель вернулся на место и решил все-таки рвануть на авто. Задержал его ближайший экипаж ДПС, - сообщили активисты «Ночного патруля».

Проверка показала, что за рулем находился ветеран ГАИ. Рядом с водительским сиденьем полицейские нашли недопитую бутылку водки. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре мать двоих детей будут судить за мошенничество с маткапиталом
В Самаре изменился график движения судов до Рождествено
Из самарского ХК ЦСК ВВС ушли два игрока
В Сызрани обиженный автолюбитель сломал зеркало у маршрутки и попал на видео
"Если бы не удаление, забили бы мяч": тренер "Крыльев Советов" рассказал о поражении от "Спартака"
В Самарской области отечественная легковушка улетела в кювет после ДТП с иномаркой
Трамваи вернулись на улицу Ташкентскую, движение открыто в обе стороны
Здесь ей предложили больше: яркая пресс-секретарь Светлана Щепеткова возвращается в "Сызрань-2003"
В Самаре парень, решивший выпить пиво у отдела полиции, оказался "закладчиком" наркотиков
В самарском аэропорту из-за курящей пассажирки экстренно сел самолет
Жительница Самарской области выиграла в "Что? Где? Когда?" 220 тысяч рублей
В Сызрани "Калина" влетела в "Весту" на перекрестке, очевидцы сделали фото
Забыл, что поставили забор: в Самаре водитель "четырнадцатой" протаранил дорожное ограждение
Появилось новое видео о строительстве Фрунзенского моста
В Самаре уголовник утащил из супермаркета на Металлурге 29 пачек масла