В Самаре ветеран ГАИ разъезжал на своем авто пьяным по городу
Вечером в воскресенье, 10 ноября, полицейские задержали в Самаре очередного водителя, который решил сесть пьяным за руль. Мужчина катался в нетрезвом виде по микрорайону Лесная Поляна.
- Сначала по звонку в полицию мужчину за брали сотрудники ППС, чтобы он не уехал на автомобиле. Через час нарушитель вернулся на место и решил все-таки рвануть на авто. Задержал его ближайший экипаж ДПС, - сообщили активисты «Ночного патруля».
Проверка показала, что за рулем находился ветеран ГАИ. Рядом с водительским сиденьем полицейские нашли недопитую бутылку водки. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU