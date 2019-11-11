В Самаре ветеран ГАИ разъезжал на своем авто пьяным по городу

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-11T08:28:51+03:00

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Вечером в воскресенье, 10 ноября, полицейские задержали в Самаре очередного водителя, который решил сесть пьяным за руль. Мужчина катался в нетрезвом виде по микрорайону Лесная Поляна.

- Сначала по звонку в полицию мужчину за брали сотрудники ППС, чтобы он не уехал на автомобиле. Через час нарушитель вернулся на место и решил все-таки рвануть на авто. Задержал его ближайший экипаж ДПС, - сообщили активисты «Ночного патруля».

Проверка показала, что за рулем находился ветеран ГАИ. Рядом с водительским сиденьем полицейские нашли недопитую бутылку водки. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU